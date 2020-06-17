شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحيث تسمح بالتعلم وإجراء الامتحانات عن بعد.
وبحسب القرار، تضاف للمادة ٧٩ من اللائحة فقرة تنص على أنه "يجوز أن تتضمن تلك اللوائح تدريس المناهج الدراسية إلكترونياً بنظام التعليم عن بعد وفقا لطبيعة الدراسة في الكليات والمعاهد المختلفة".
كما نصت الفقرة المضافة إلى جواز عقد الامتحانات إلكترونياً متى توافرت للكلية أو المعهد البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من ذلك.
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