وزيرة الهجرة تنشر الحلقة الأخيرة لـ"الاختيار" وتعلق: "خلوا ولادكوا يتفرجوا على أبطالنا"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار باللغة الإنجليزية، داعية أبناء المصريين فى الخارج والداخل وشباب المصريين فى الخارج، بمتابعتها على صفحة الوزارة الآن باللغة الإنجليزية.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قد دعت مؤخرا أبنائنا فى الخارج وأيضا فى الداخل، لمشاهدة الحلقة 29 من مسلسل الاختيار، وذلك بعد ترجمتها للإنجليزية ووضعها على صفحة الوزارة.

وخلال ساعات من نشر الحلقة رقم 28 عبر الصفحات الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين، وصلت المشاهدات إلى ما يقرب من 26 ألف مشاهدة ومئات المشاركات.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه عقب نشر الحلقة رقم 28 المترجمة باللغة الانجليزية، فقد لاقت ترحيبا شديدا من الأسر والجاليات المصرية بالخارج، حيث إن المسلسل وأحداثه من شأنها زيادة روح الولاء والانتماء لدى أبنائهم، كما أن أحداث المسلسل تعد فرصة لتفاعل الأبناء، وزيادة انتمائهم لوطنهم الأم؛ حيث يشاهدونه خلال فترة الحظر في المنزل.

يذكر أن وزارة الهجرة قد قامت بترجمة آخر ثلاث حلقات من مسلسل الاختيار "العمل الدرامي الوطني"، وذلك استكمالا لجهود ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ علي الهوية ونشر الوعي بقضايا الأمن القومى بينهم، والتى تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشركة سينرجى المنتجة للعمل.