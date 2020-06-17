شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين العرب " يعقد اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس لبحث تعديل النظام الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك رجائى عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، في اجتماع للأمانة العامة للاتحاد، عبر الفيديو كونفرانس، وشارك في الاجتماع، الأمين العام للاتحاد ناصر كريوين، إضافة للأمناء العامين المساعدين " يحيى التوني - مصر، سيد عبد الغني - مصر، ماجد حنا -مصر، سميح خريس – الأردن، أحمد القحطاني – الكويت، سعاد ياسين – البحرين".

وقال رجائى عطية نقيب المحامين ، إن أوروبا نجحت في الاتحاد الأوروبي والتكافل الاقتصادي رغم اختلاف لغاتها، ونحن أبناء الأمة العربية أصولنا واحدة وقوميتنا واحدة ولغتنا واحدة، وأملي كبير في أننا بتعاوننا معاً سنقدم الخير والنماء لأمتنا العربية وللمحاماة في كافة أقطارنا العربية.

وأدان رجائى عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب ، بقوة هو والنقابة العامة وجموع المحامين في مصر والعالم العربي اعتقال ميليشيات أردوغان في ترهونة بليبيا للعمال المصريين والتعدي عليهم وتعذيبهم وانتهاك كل المواثيق ، مطالبا بتحقيق دولي لمحاسبة أردوغان على جرائمه وكف تعدياته على أراضي ليبيا الشقيقة وشعبها.

و أكد "عطية"، على أهمية النظام الأساسي للاتحاد، الذي يبحث تعديله خلال الفترة الراهنة وفقا لقرار صادر منذ عدة أشهر، مشددا على ضرورة أن يكون الاجتماع لبحث هذا الشأن وجها لوجه لأهمية الأمر وما يحتاجه من نقاش مباشر، هذا فضلا عن أنه أخطر بالاجتماع مساء الاثنين، ولم ترسل إليه الأوراق إلا بعد العاشرة مساءً عبر الواتس آب.

من جانبه، أكد ناصر الكريوين الأمين العام للاتحاد، على دعمه للبيان الصادر عن نقابة مصر، معلنا أن الأمانة العامة للاتحاد سيصدر عنها بيانا في ذات الشأن، لشجب الاعتداء على العمال المصريين، ورفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، وفي أي أرض عربية.

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وعن النظام الأساسي، قال "الكريوين"، إنه بالتأكيد سيكون هناك لقاء على أرض الواقع نبحث عقده في أقرب وقت بالقاهرة وفقا للظروف الراهنة التي تسبب فيها وباء كورونا، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل لائحة النظام الأساسي.

ووجه كافة المشاركون في الاجتماع، التحية والتهنئة لرئيس الاتحاد، مضيفين: "نهنئكم على تبوئكم سدة نقابة محامين مصر، واتحاد المحامين العرب، وهو ما سيثري بالتأكيد العمل النقابي بكافة النقابات العربية، ويعود بالصالح على مهنة المحاماة".

فيما قال الأمين المساعد للاتحاد سميح خريس عن نقابة الأردن: "الأستاذ رجائي عطية، حقيقة أنا من قراءك منذ كنت تكتب في الأهرام، وأهنأ نفسي وأهنأ نقابة المحامين المصرية لفوزك بمنصب النقيب، وهذا ليس بكبير عليك لما لك من كفاءة قانونية وسياسية وتاريخ عظيم".

كما أدان "خريس"، ما وصفه بالاحتلال العثماني الأردوغاني للأراضي الليبية، والتواجد العسكري التركي في ليبيا، وهو ما يمثل مخطط يهدد مصر والمنطقة العربية بأسرها، معلنا أنه سيشكل وفدا من مجموعة من المحامين الأردنيين لزيارة السفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، للتأكيد على الدعم الكامل للشقيقة الكبرى مصر، وإدانة واقعة الاعتداء على العمال المصريين في ليبيا.