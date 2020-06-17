شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنهى خدمة إمامين بأوقاف الشرقية وأخر بكفر الشيخ.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم عن إنهاء خدمة إمامين بأوقاف الشرقية وأخر بكفر الشيخ بناء على أحكام قضائية، حيث قالت الوزارة:"بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما ، أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف ، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية خدمة كل من:"شبل.ع" إمام وخطيب بأوقاف الشرقية، و"محمد.ع"، إمام وخطيب بأوقاف الشرقية.

كما تم إنهاء خدمة:"أحمد.ع"، إمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ، وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي منهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية ، ومديرية أوقاف كفر الشيخ على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك .

وأكدت وزارة الأوقاف في وقت سابق على عدة أمور وهى:

1- ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .

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2- الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .

3- لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .

4- أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.