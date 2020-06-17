الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية آيسلندا بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جودنى يوهانسون رئيس جمهورية آيسلندا بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.

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