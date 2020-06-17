ننشر قرار وزير التموين بتطبيق تحصيل الغرامات المالية للمنشآت التموينية المخالفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلبة توجيه وزارى رقم 25 بشأن تطبيق الجزاءات المالية المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية والتى تخص المنشآت التموينية، أو مخابز أوبقالين التموين.





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