شكرا لقرائتكم خبر عن "لايقلق من كان له أب فكيف بمن كان له رب".. أشهر 10مقولات للشعراوى بذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الذكرى الـ 22 لرحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى، ينشر الخليج 365 أبرز وأشهر 10 مقولات للشيخ محمد متولى الشعراوى كما يلى:

1. من رضى بقضاء ربه أرضاه الله بجمال قدره

2. حين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائما

3. الرزق هو ما ينتفع به وليس هو ما تحصل عليه

4. لا تقلق من تدابير البشر فأقصى ما يستطيعون فعله معك تنفيذ إرادة الله

5. لا تحزن إذا أرهقتك الهموم، وضاقت بك الدنيا بما رحبت، فربما أحب الله أن يسمع صوتك وأنت تدعوه

6. الثائر الحق هو من يثور لهدم الفساد، ثم يهدأ لبناء الأمجاد

7. لا يقلق من كان له أب فكيف بمن كان له رب.

8. علينا أن نعلم أنه لا شيء يتم في كون الله مصادفة ، بل كل شيء بقدر.

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9. اعتدنا على النعم، حتى أننا إذا سئلنا عن حالنا قلنا لا جديد فهل استشعرنا بقاء العافية ودوام النعم؟

10. إن تمنيتم شيئاً، فتمنوا من الله ألا يريكم قيمة الأشياء بعد زوالها.

ولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في 15 إبريل عام 1911، بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، ثم ألحقه والده بالأزهر، وأظهر نبوغاً منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظي بمكانة خاصة بين زملائه في الثانوية الأزهرية، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

التحق الشيخ الشعراوي بكلية اللغة العربية عام 1937م، وتخرج فيها عام 1941، ثم عين فى المعهد الديني بطنطا، ثم المعهد الديني بالزقازيق، وبعد ذلك عمل في المعهد الديني بالإسكندرية، ثم أعير للعمل أستاذاً للشريعة في جامعة أم القرى في السعودية، وفى جامعة الملك عبد العزيز في مكة، حتى منعه عبد الناصر في عام 1963 من العودة إلى السعودية مرة أخرى بسبب خلاف بين عبد الناصر والملك سعود.

توفى إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى، في مثل هذا اليوم 17 يونيو عام 1998 عن عمر يناهز 87 عاما، تاركا إرثا من الحلقات التليفزيونية من خواطره حول آيات القرآن الكريم، وعددا من المؤلفات مثل:" خواطر الشعراوى، المنتخب في تفسير القرآن الكريم، خواطر قرآنية، معجزة القرآن، من فيض القرآن، المرأة في القرآن الكريم".