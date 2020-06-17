أخبار مصر | تصعيد قيادتين جديدتين بمتحفي آثار الإسكندرية وسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر تصعيد قيادتين جديدتين بمتحفي آثار الإسكندرية وسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرارًا بتكليف الدكتور باسم ابراهيم محمد للعمل مديرًا عامًا لمتحف الإسكندرية القومي، وكان إبراهيم يعمل كمفتش أول بقطاع الآثار المصرية.

كما كلف وزيري علاء عبد الحليم للعمل كمديرًا عامًا لمتحف سوهاج، وكان يعمل كبير مفتشي منطقة آثار الشيخ حمد بسوهاج بقطاع الآثار المصرية.

وجاء ذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للآثار لتمكين شباب العاملين به والعمل على رفع قدراتهم وإكسابهم خبرات لترقي المناصب القيادية.