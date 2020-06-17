شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: تحصيل رسم تأشيرة دخول من مواطني دول «التعاون الخليجي» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت جريدة الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 137 تابع (أ)، اليوم الأربعاء، قرار وزارة الداخلية رقم 951 لسنة 2020، بأن يتم تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية- الإمارات العربية السعودية- الكويت- البحرين- سلطنة عمان) طبقًا لأحكام القانون. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 47,856

تعافي 12,730

وفيات 1,766

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