شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد حميات العباسية لمتابعة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، مستشفى حميات العباسية لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتاكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها.

وطالب المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات والتطوير الجارية لرفع كفاءة المستشفي مع رفع كفاءة الطرق داخل المستسفى.