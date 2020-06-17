شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء السائحين القادمين على متن الطيران المباشر للمحافظات السياحية من رسم الدخول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت جريدة الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 136 (تابع)، قرار وزارة الداخلية رقم 945 لسنة 2020، بأن يُعفى من رسم تأشيرة الدخول السائحين القادمين للبلاد على متن الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020 «نهاية الموسم السياحي الصيفي». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 47,856

تعافي 12,730

وفيات 1,766

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء السائحين القادمين على متن الطيران المباشر للمحافظات السياحية من رسم الدخول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.