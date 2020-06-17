شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للامتحانات.. محافظ الشرقية يتفقد مدرسة السادات الثانوية بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، مدرسة السادات الثانوية بنات التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 / 2020، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، حيث تضم 26 لجنة لاستيعاب 483 طالبة، بالإضافة إلى 4 لجان احتياطي تستخدم عند الحاجة إليها.

ورافقه خلال الجولة، اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، ورمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والدكتور سمير عرف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وأيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

وأكد «غراب» على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بامتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال أعمال التعقيم والتطهير المستمرة بكافة اللجان الامتحانية قبل وبعد أداء الإمتحان يومياً، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب داخل المدرسة، وتركيب بوابات للتعقيم الذاتي بكل مدرسة حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد، طبيب وزائرة صحية وتجهيز غرفة عزل داخل كل مدرسة للتعامل مع أي حالات اشتباه أو الإصابة بالفيروس خلال فترة الإمتحانات، مؤكداً على ضرورة تخصيص حجرة آمنة بكل مدرسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء تقوم مديرية الصحة بنقلها للمدفن الصحي طبقاً للإشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن.

كما حرص المحافظ على مشاركة طلاب الصف الثالث الثانوي شرح أون لاين لمادة اللغة العربية والمقدم داخل المدرسة، متمنياً لهم النجاح والتوفيق، قائلاً إن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

من جهته، أكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الإستراحات المخصصة للمشرفين على الامتحانات، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون أمتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و788 طالب وطالبة مقسمين إلى 17 ألفا و564 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و20 ألفا و122 طالبا وطالبة بشعبه العلمي علوم، و7 آلاف و102 طالب وطالبه بشعبه العلمي رياضة وذلك أمام 162 لجنة رئيسية.

محافظ الشرقية يتفقد تجهيزات مركز الحي العاشر غرب لاستقبال حالات كورونا

محافظ الشرقية يتفقد تجهيزات مركز الحي العاشر غرب لاستقبال حالات كورونا

محافظ الشرقية يتفقد تجهيزات مركز الحي العاشر غرب لاستقبال حالات كورونا

محافظ الشرقية يتفقد تجهيزات مركز الحي العاشر غرب لاستقبال حالات كورونا

محافظ الشرقية يتفقد تجهيزات مركز الحي العاشر غرب لاستقبال حالات كورونا

محافظ الشرقية يتفقد عددا من المدارس

محافظ الشرقية يتفقد عددا من المدارس

محافظ الشرقية يتفقد عددا من المدارس