شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يفتتح منشآت ومشروعات خدمية بجامعة العريش بـ٢٣٨.٤ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ويرافقه الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، الأربعاء، عددًا من مباني الكليات والمنشآت الجامعية والمشروعات الإنتاجية الجديدة بتكلفة بلغت ٢٣٨ مليون و٤٧٤ الف جنيه.

وأكد «شوشة» في تصريحات صحفية، دور جامعة العريش في خدمة البيئة باعتبارها مركز اشعاع لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن جامعة العريش كانت حلما إلى أن بدأت أوائل الثمانينات بكليتين للتربية والعلوم الزراعية البيئية ثم تحقق هذا الحلم بصدور القرار الجمهورى رقم147 لسنه 2016 بانشاء جامعه العريش التي ضمت كليات: التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، ومعهد الدراسات البيئية.. وقد ضمت اليها كليات: الاقتصاد المنزلى والتجارة والاستزراع البحرى والمصايد السمكية، وتمت الموافقة أخيرا على انشاء كلية الطب البيطرى وأخرى للحاسبات، ثم كلية للطب البشرى .

وأشار المحافظ إلى دعم المحافظة لإنشاء الجامعة منذ البداية بتوفير أماكن لكليتى التربية والتربية الرياضية، معربًا عن أمله في بدأ الدراسة بكلية الطب البشرى العام القادم لتخريج التخصصات الطبية المطلوبة لحاجة المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين، حيث تم توقيع بروتوكول بين وزارتى التعليم العالى والصحة بتخصيص مستشفى العريش العام كمستشفى تعليمى جامعى لحين إنشاء مستشفى الجامعة، مؤكدًا توقيع بروتوكول سابق مع جامعات القاهرة والأزهر والمنصورة والزقازيق لتوفير التخصصات الطبية المطلوبة وتقديم الخدمة الطبية المجانية لأهالى المحافظة أسبوعيا .

وأشاد المحافظ بالمشروعات الإنتاجية بجامعة العريش وسد احتياجات المواطنين من الأسماك والدواجن والأرانب والسمان والخضر وغيرها من إنتاج مزرعة الجامعة، مقدمًا شكره لإدارة الجامعة والعاملين بها .

ومن جانب، قال الدكتور حبش النادى، رئيس الجامعة، إنه تم افتتاح: المبنى الإداري للجامعة، مجمع المدرجات الطلابية، مبانى كليات: الآداب – التربية – التجارة – والطب البشرى، مبنى الادارة الطبية، محطة تحلية المياه، استراحات أعضاء هيئة التدريس ( دار الضيافة )، مركز بحوث الأسماك ( أهداف المشروع ومكوناته )، وعنابر السمان والأرانب والدواجن، ومركز بحوث الأسماك، وموسم انتاج الأسماك وبدء موسم الحصاد، حيث تم بيع إنتاج الأسماك بسعر ٢٠ جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن مشروع الاستزراع السمكي في الجامعة يعد أضخم وأحدث مشروع للاستزراع السمكي بشبه جزيرة سيناء وعلى مستوى الجامعات المصرية، حيث يضم مركزا لبحوث الأسماك كأكبر مركز تدريبي إنتاجي للاستزراع السمكي بشبه جزيرة سيناء .

Advertisements

وأضاف أن الهدف العام من المركز هو تدريب طلاب كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية وطلاب كلية العلوم الزراعية البيئية وباقي كليات جامعة العريش وشباب الخريجين وكل الراغبين في التدريب على التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي، فضلًا عن توفير الأسماك بصورة طازجة وبأسعار تنافسية لأهالي محافظة شمال سيناء .