شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» تستجيب لـ«أنباء الشرق الأوسط» لعلاج صحفية مصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط اتصالا هاتفيًا من عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، يفيد بأن الزميلة سمية العجوز، مراسلة الوكالة بمحافظة أسيوط، مصابة بكورونا منذ 10 أيام، وحالتها حرجة، وإنها تتلقى العلاج بمعرفتها داخل منزلها بالقاهرة، ولم تكن قد أبلغت الوكالة قبل ذلك، وأن حالتها تستوجب نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأجرى علي حسن، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، اتصالا هاتفيًا بها، فأبلغته بأنها تعاني من آلام شديدة، وإنها تتلقى العلاج بالمنزل، وأن حالتها تتطلب دخول إحدى المستشفيات، حيث تم على الفور التواصل مع وزارة الصحة التي أرسلت لها سيارة إسعاف إلى المنزل لنقلها إلى مستشفى شبرا العام، الأقرب إلى محل سكنها، إلا أنها رفضت، وطلبت أن يتم تحويلها إلى إحدى المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة الوطنية للصحافة.

وقام على حسن بالاتصال بكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الذي أصدر توجيهاته على الفور لإحالتها لإحدى المستشفيات لاتخاذ اللازم نحو علاجها طبقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة وعدد من المستشفيات.