شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد تجهيزات مركز الحي العاشر غرب لاستقبال مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تققد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مركز الحي العاشر غرب للأمراض التنفسية، بمدينة العاشر من رمضان، المخصص لاستقبال الحالات المتوسطة والبسيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن تم فرشه وتجهيزه بمعرفة جهاز تنمية المدينة وبمساهمة من جمعية مستثمري العاشر والمجتمع المدني.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبحضور المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والدكتور سمير عرف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وأيمن رضا، أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

أشاد المحافظ بمستوى فرش وتجهيز المركز ومايضمه من أجهزة طبية وغرف للأشعة والمعمل ليساهم بشكل كبير في تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأبناء مدينة العاشر من رمضان، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات المعنية للتصدى لجائحة كورونا والخروج منها بسلام والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه جاري الإنتهاء من اللمسات الأخيرة من تجهيز وفرش مركز الحي العاشر غرب للأمراض التنفسية والمكون من ثلاث طوابق، حيث تم تخصيص الدور الأرضي لإستقبال حالات الطوارئ، وتشخيصها، وحالات الأمراض الصدرية والتنفسية، بالإضافة إلى غرف للأشعة، والمعمل، والكشف الطبي، وصيدلية للأدوية والمستلزمات الطبية، وسكن للفريق الطبي، بجانب الخدمات المعاونة، من التعقيم، والمغسلة، وغرفة تجميع النفايات الطبية الخطرة، وغرفة إجتماعات للفريق الطبي، مشيراً إلى أنه تم تخصيص ١٥ غرفة لعزل وعلاج حالات «كوفيد ١٩» بالدور الثاني والثالث.

وأكد وكيل الوزارة إلى أن إدارة مكافحة العدوي بالمديرية قامت بالتدريب الجيد لكافة العاملين بالمركز على إجراءات ومعايير مكافحة العدوي، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة والإيجابية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالعاشر، كما تم مراجعة خط سير المريض، والفرق الطبية، وأماكن التعقيم والتطهير، وأماكن ارتداء الواقيات الشخصية، والتخلص منها بعد التعامل مع المرضي، لمنع إنتشار العدوي، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والرش والتطهير اليومي لجميع الأقسام بالمبني داخلياً وخارجيا، لضمان سلامة الفرق الطبية والمواطنين بالمركز.

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محافظ الشرقية يتفقد تجهيزات مركز الحي العاشر غرب لاستقبال حالات كورونا

محافظ الشرقية يتفقد تجهيزات مركز الحي العاشر غرب لاستقبال حالات كورونا

محافظ الشرقية يتفقد تجهيزات مركز الحي العاشر غرب لاستقبال حالات كورونا