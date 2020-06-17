شكرا لقرائتكم خبر عن «نايل سينما» تحتفي بمرور 100 عام على ميلاد فريد شوقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، اليوم الأربعاء، إن قناة نايل سينما، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ستستمر في الاحتفال بمئوية الفنان فريد شوقي، حيث تقرر أن يستمر الاحتفاء بملك الترسو حتى نهاية 2020، من خلال برامج القناة المختلفة، بالإضافة إلى عرض الأفلام التسجيلية القصيرة عن فريد شوقي.

وأضاف أنه تم الانتهاء من عمل 4 أفلام وثائقية قصيرة عن أهم أفلامه في فترة الستينات والثمانينات، وجاري التحضير لمجموعة أخرى من الأفلام، تتناول فترة الخمسينات والسبعينات والتسعينات، لافتًا إلى أن الأفلام الأربعة التي تم إنجازها من إعداد منى عِمري، وإخراج إيمان الشرقاوي.

وتابع أنه تم عمل حلقة خاصة من برنامج سينما أخرى، عن سينما فريد شوقي، وتضمنت الحلقة إعادة قراءة لفيلميه «كلمة شرف» و«الليلة الموعودة»، وشارك فيها الناقد الفني أحمد سعد الدين، والناقدة الفنية أمنية عادل.

واحتفى برنامج «أكشن» بملك الترسو من خلال حلقة خاصة، تناولت مشوار الفنان فريد شوقي في إطار تسجيلي، واستعرضت الحلقة أهم أعماله والمحطات الأساسية في مشواره، وجزء من حديث نادر للفنان فريد شوقي.

والحلقة من تقديم رباب الشريف، وإعداد مُنى عِمري، ومروة حربي، وإخراج هناء عبدالدايم، منسق عام القناة سماح مصطفى.

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الفنان الراحل فريد شوقي - صورة أرشيفية

الفنان الراحل فريد شوقي - صورة أرشيفية

الفنان الراحل فريد شوقي - صورة أرشيفية

الفنان الراحل فريد شوقي - صورة أرشيفية