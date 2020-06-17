شكرا لقرائتكم خبر عن فض مشاجرة بـ«الشوم» بين مستأجري الشواطئ بالعجمي.. والمحافظ يوقع غرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، الأربعاء، من فض مشاجرة نشبت بين مستأجرى الشواطئ بالعجمى بسبب خلافات بين المستأجر الحالى والسابق.

واستدعت إدارة شواطئ العجمي غرب الإسكندرية، قوة من قسم شرطة الدخيلة والجهات الأمنية لفض المشاجرة بين مستأجر شاطئ مدخل البيطاش وبين مجموعة أخرى كانت تعمل في الشاطئ استخدم فيها «الشوم والعصي والحجارة»، ما أثار فزع عدد من المواطنين الذين تواجدوا على الشاطئ وكذلك قاطني الشاليهات والعقارات التي تطل على الشاطئ.

ومن جانبه، قال محمد فتحى، مدير شواطئ العجمي، في تصريحات صحفية، إنه فور تلقيه إخطارًا من مشرف الشاطئ بوجود مشاجرة قام بإخطار الأجهزة الأمنية التي توجهت للشاطئ وطاردت طرفي المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري ضبط المتشاجرين.

وفى سياق متصل، أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأربعاء، قرارًا بتوقيع غرامة مالية بقيمة 3 آلاف جنيه على 5 من مستأجري الشواطئ، و6 من مجالس إدارات بعض الجمعيات المخصص لها مساحات شاطئية بنطاق حي العجمي.

وقال «الشريف» في تصريحات صحفية، إن القرار يأتي لعدم اتخاذهم الإجراءات الكافية لمنع دخول وتواجد المواطنين على الشواطئ، ووفقا لقرارات غلق الشواطئ، ضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وناشد المحافظ المواطنين الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن حظر ارتياد الشواطئ، ومنع كافة أشكال التجمعات حرصًا على الصحة العامة، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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