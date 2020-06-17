شكرا لقرائتكم خبر عن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.».. «النقابة» تطالب بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت نقابة الصيادلة خطابًا، اليوم الأربعاء، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طالبته فيه بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة في الوقت المحدد لها في شهر يوليو المقبل، نظرًا لما قد يسببه ذلك من زيادة في تفشى عدوى فيروس كورونا، وإعمالًا بمبدأ السلامة أولًا ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وأكدت النقابة في خطابها على خطورة عقد امتحانات كليات الصيدلة بصورته التقليدية التي قد تمثل بؤرة انتشار الوباء في صفوف الطلاب، ومن ثم ذويهم والمجتمع، مما يشكل تحديا كبيرا للنظام الصحي والاقتصادي للدولة في الوقت الراهن.