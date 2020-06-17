شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة توافق على تقرير «الخطة» بشأن موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2020/2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت اللجنة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2020/2021.

وراعى تقرير اللجنة، حسب ما جاء في البيان، تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفي أضيق نطاق ممكن، ولا سيما في ظل اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لضمان سلامة السادة النواب والعاملين بالمجلس في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في كل بنود الصرف.

وأكدت اللجنة العامة على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة زيادة اعتمادات موازنة المجلس في ضوء ما قد تتطلبه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضًا مع بدء اتخاذ إجراءات تشكيل وعمل مجلس الشيوخ استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة، وكذلك ما قد يطرأ من مستجدات مع احتمالية انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي 2020/2021.

وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2020/2021 والتوصية الواردة به.