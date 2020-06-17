شكرا لقرائتكم خبر عن «أعلم أهل الأرض بالقراءات».. وفاة الشيخ حافظ الصانع «شيخ عموم مقارئ الدقهلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الشيخ حافظ محمود السيد الصانع، عالم القراءات العشر للقرآن الكريم، والشهير بحافظ الصانع، عن عمر يناهز 92 عاما، والمولود في 19 مايو 1928 بقرية ميت فضالة مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وعُرف «الصانع» بشيخ عموم مقارئ الدقهلية لأكثر من 45 سنة، وقد كف بصره وهو في عمر 6 سنوات فحفظ القرآن وتعلم القراءات.

وفتح منزله في منطقة الدراسات بالمنصورة لمراجعة القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، وكان يمنح «إجازة» بإسمه معترف بها في معظم دول العالم.

ويصفه تلاميذه بأنه «أعلم أهل الأرض بالقراءات»، ومرجع لكبار قراء القرآن الكريم.

حصل «الصانع» على ليسانس الدراسات الإسلامية ثم درس القراءات العشر في القاهرة لما يقرب من 15 سنة، على أيدي أئمة العلم في مصر، ومنهم الشيخ عمرو عثمان والشيخ عبدالفتاح القاضي، وتعلم القراءات الصحيحة ثم عمل في جامع النصر بالمنصورة، وعين مدرسا في معهد المنصورة، ثم سافر 4 سنوات في جدة بالمملكة العربية السعودية لتعليم قراءات القرآن الكريم، وعاد بعدها ليصبح شيخ عموم المقارئ.

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الشيخ حافظ الصانع ، شيخ عموم مقارئ الدقهلية