شكرا لقرائتكم خبر عن «غراب» يبحث سبل تعزيز مستشفيات العزل في العاشر من رمضان بالأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة استمرار التزام أصحاب المنشآت الصناعية والغذائية بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بها، ولضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة ومتابعة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمناطق الصناعية، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر مجلس الأمناء بجهاز العاشر من رمضان.

وخلال الاجتماع، أشاد المحافظ بإلتزام أصحاب المنشآت الصناعية والغذائية بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، مما ساهم في تقليل نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد للعاملين بالمصانع داخل المدينة.

وتطرق الاجتماع إلى بحث سبل تعزيز الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مدينة العاشر من رمضان، وتزويد مستشفيات العزل المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالأطقم الطبية المدربة، لتقديم البرتوكول العلاجي المعتمد من منطمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، حيث تم الإتفاق على التعاقد مع أطباء للعمل بمستشفيات العزل من قبل جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وذلك تحت إشراف كامل ومتابعة من مديرية الشؤون الصحية.

وناشد المحافظ منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وطوائف المجتمع، بالمشاركة في توفير المستلزمات الطبية وإجراءات تغسيل وتكفين جثامين موتى كورونا لتخفيف العبء على القطاع الصحي.

وقال المحافظ إن البلاد تمر بمرحلة حرجة تتطلب منا جميعًا التضافر والتنسيق لحسن إدارة الأزمة والخروج منها بسلام.

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