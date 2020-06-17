حديث وزير الطيران عن موارد المطارات

قام وزير الطيران المدني اللواء محمد منار عطية يؤكد على أن مواد جميع المطارات صفر منذ أن بدأت أزمة الكورونا وأكد من خلال تداخله في مكالمة هاتفية في برنامج القاهرة الآن الذي تقوم بتقديمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة الحدث أن خسائر جميع شركات الطيران منذ أن بدأت أزمة الكورونا يتم تقديرها بالمليارات.

وأكد أن قرار عودة الطيران يعني فتح جميع المطارات ومن المتوقع أن شركات السياحة ستقوم بخفض جميع أسعار التذاكر من أجل جذب جميع الركاب وأكد أنه سيتم تقديم عدد كبير من التسهيلات لشركات الطيران وهذا من أجل أن تعود حركة الطيران إلى شكلها الطبيعي وسيتم تحمل جميع الخسائر السابقة.