جهود الدولة لمواجهة فيروس الكورونا

تعمل الدولة جاهدة في جميع المحافظات من أجل التصدي لانتشار فيروس الكورونا بكثرة ويتم العمل على متابعة الموقف واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية حيال هذا المرض وجاءت أهم حصاد جهود الدولة في يوم الأحد كالآتي تم خروج 402 حالة من مستشفى العزل بعد أن تلقوا الرعاية الكاملة ليصل عدد المتعافين إلى 11931 حالة.

وتم تسجيل اليوم 1618 حالة جديدة مصابة بفيروس الكورونا وتم إثبات إيجابية إصابتهم بالفيروس وتم تسجيل عدد 91 فأصبح عدد إجمالي الحالات 44598 حالة من بينهم الحالات التي شفاؤهم وال 1575 حالة وفاة فتعمل وزارة الصحة جاهدة لتخطي هذه الأزمة بشكل سريع ونتمنى الشفاء لجميع الأشخاص المصابين بهذا المرض.