تعليمات استقبال السياحة الخارجية

قام وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني بالإعلان عن موعد تشغيل السياحة الخارجية بشرط أن لا يزيد عدد الأفواج عن 25 فرد ويجب على المرشد السياحي أن يقوم بارتداء الكمامة كما أنه يجب على شركة السياحة أن توفر كمية كبيرة من الكمامات لجميع السائحين.

كما أن وزير السياحة أكد على ضرورة التزام الجميع بالالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي والالتزام بالعدد التي قامت الوزارة بتحديده لجميع الزائرين في المتاحف والمناطق الأثرية فيكون عدد الأفراد في المتحف في الساعة الواحدة 200 زائر وذلك في المتحف المصري في التحرير والمتاحف الكبرى ويكون العدد 100 زائر في جميع المتاحف الأخرى ويكون عددهم في المقابر أو الهرم من 10 إلى 15 شخص.