ترميم قصر البارون وافتتاحه نهاية شهر أغسطس

قام وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني بالتأكيد على أنه سيتم افتتاح قصر البارون بعد أن يتم ترميمه وتجديده بشكل نهائي قبل أن ينتهي شهر أغسطس مع العلم أنه سيتم العمل على افتتاح المطعم الأول في هضبة الهرم وذلك في شهر يوليو القادم.

وأكد خلال تداخله في مكالمة هاتفية عبر برنامج القاهرة الآن الذي تقوم بتقديمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة الحدث أن تجديدات ميدان التحرير قد انتهت بشكل نهائي والجميع في انتظار الافتتاح قريباً ومن بين الافتتاحات الأثرية خلال الفترة الآتية متاحف بينها الحضارة وشرم الشيخ وكفر الشيخ مؤكداً أن المتحف المصري هدية لمصر والعالم أجمع على ذلك وموعد افتتاحه سيكون مفاجأة للجميع.