الاستعلام عن حالة الطقس المتوقعة يوم الأربعاء

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس المتوقعة يوم الاثنين فمن المتوقع أن يكون الطقس مائل إلى الحرارة في النهار في كلاً من القاهرة الكبرى وسيكون ليطف في الوجه البحري وسيكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وسيكون حار في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وسيكون شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

وأكدت أيضاً هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائل للبرودة ليلاً في محافظة القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وسيكون معتدل في جنوب وشمال الصعيد كما أنها حذرت من حدوث شبورة في الصباح وحدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية فالطقس في حالة جيدة.