أخبار مصر

الاستعلام عن حالة الطقس المتوقعة يوم الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس المتوقعة يوم الاثنين فمن المتوقع أن يكون الطقس مائل إلى الحرارة في النهار في كلاً من القاهرة الكبرى وسيكون ليطف في الوجه البحري وسيكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وسيكون حار في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وسيكون شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

وأكدت أيضاً هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائل للبرودة ليلاً في محافظة القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وسيكون معتدل في جنوب وشمال الصعيد كما أنها حذرت من حدوث شبورة في الصباح وحدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية فالطقس في حالة جيدة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا