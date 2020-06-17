شكرا لقرائتكم خبر عن دليل المسافر.. إجراءات السفر على مصر للطيران للوقاية من فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الشركة الوطنية مصر للطيران علي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني egyptair.com، فيديو توضيحي ومادة إرشادية للمسافرين تتضمن كافة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة حيث تشكل المطارات داخل جمهورية مصر العربية والعاملين بها إضافة إلي الطواقم الجوية الخط الأول لمنظومة الطيران المدني، لذا ستخضع كافة المرافق المرتبطة بهذه المنظومة و القوي البشرية العاملة بها الي العديد من الاجراءات للحد من انتشار كوفيد 19، ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية، سيتم اتخاذ الإجراءات التالية :

داخل المطارات

- الإلتزام بلبس كمامات الوجه أثناء دخول المطار وفي الطائرة وحتى مغادرة مطار بلد الوصول، و سيمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة.

- قياس درجة حرارة المسافرين، ومن تزيد درجة حرارته عن 38 درجة مئوية لا يسمح له بالدخول .

- اقتصار الدخول إلي المطار علي المسافرين فقط و يستثني من ذلك المرافقين لكبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة.

- يلتزم المسافر بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى جمهورية مصر العربية قبل تسليم الboarding pass.

- تعقيم اليدين عند الدخول للصالة.

- يفضل استخدام الوسائل الإلكترونية والتقليل من التعامل المباشر مثل طباعة بطاقة صعود الطائرة وعمل الself- check in الإلكتروني .

- يتحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا المستجد فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار pcr حديثة (قبل موعد السفر بـ48 ساعة ساعة كحد أقصى)، وسيتم تحديث قائمة الدول والإعلان عنها بشكل منتظم.

- السماح بمسافة آمنة بين المسافرين و مقدمي خدمة إصدار بطاقة الصعود للطائرة و تسليم الأمتعة... وغيرها .

- الحفاظ علي مسافة 2 متر بين المسافرين في مناطق التجمعات من خلال الوقوف علي الملصقات الإرشادية أثناء إنهاء إجراءات السفر و في حافلات المهبط و عند صعود الطائرة.

- توفير المعقمات في جميع أرجاء المطارات .

- تطهير جميع المطارات بشكل مستمر كل 3 ساعات

تطهير عربات نقل الحقائب بشكل مستمر بعد كل استخدام.

- يسمح للمسافرين بحمل المطهرات الكحولية ومعقمات الأيدي فيما لا يزيد عن 100 مللي أو ما يعادلها لعبوة السوائل أوالجل للمسافر.

- عند منطقة الجوازات، يطلب من المسافرين فتح جوازات سفرهم على الصفحة التي فيها صورهم ثم فتح صفحة التأشيرة وخلع الكمامة للتحقق من هويتهم يليها مسح بطاقات صعود الطائرة بأنفسهم.

- تنظيم حركة الركاب مع الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر في مناطق الإنتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب .

- إلزام جميع العاملين في المطارات و خاصة الطواقم الجوية علي متن الطائرة بتعقيم اليدين و لبس الكمامة و القفاز وغيرها من الملابس الوقائية .

- إلزام جميع العاملين في المطارات و الطواقم الجوية بالفحص الطبي ، و يمكن تطبيق إجراءات وقائية إضافية وفقا للوائح المطار والسلطات المحلية.

التزامات يجب علي المسافر اتباعها:

- سيتم فتح الرحلة والبدء في إنهاء الإجراءات قبل موعد إقلاع الرحلة بـ4 ساعات ونصف للرحلات الدولية وساعتين ونصف للرحلات الداخلية لإنهاء الإجراءات في مرونة ويسر وبما يضمن تحقيق التباعد الإجتماعي .

- يجب الالتزام بالإفصاح الطبي عن الحالة الصحية والإبلاغ في حالة وجود أي أعراض للمرض.

- يفضل شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية.

- تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية و التقليل من إستخدام الأوراق النقدية في حالة دفع وزن زائد أو مشتريات الأسواق الحرة و غيرها.

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- يفضل فقط حمل حقائب اللاب توب ومتعلقات الرضع علي متن الطائرة لتجنب الازدحام في المحطة واماكن التخزين علي الطائرة.

على متن الطائرة:

- وفقا للمتطلبات الإرشادية وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا ) باستخدام فلاتر HEPA (هواء الجسيمات عالية الكفاءة)، تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99٪ من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

- يرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات .

- توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة.

- تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

- لا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة.

- جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة و معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.

- يتم تطهير وتعقيم جميع الطائرات المستخدمة في الحركة الجوية بعد كل رحلة ( الأسطح، الأرضيات، المقاعد، النوافذ، الشاشات، دورات المياة، فلاتر التكييف...وغيرها).

- الحفاظ على مسافة آمنة بين المسافرين والعاملين وأفراد الأطقم الجوية .

- يتم تخصيص إحدى دورات المياه لاستخدام أفراد الطاقم الجوي.

- سيتم منع توزيع كافة المطبوعات و المجلات و الجرائد علي متن الطائرة.

- يتم تنظيم صعود الركاب للطائرة، للحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين وعند صعود الطائرة لتجنب الاصطفاف المتقارب.

عند الوصول:

- الالتزام بالنزول التدريجي للركاب

- يمر المسافرون بأجهزة فحص حرارية ويكتبون إقرارات صحية أو نماذج طبية قد تُطلب منهم قبل الهبوط.

- تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.

- الوقوف علي الملصقات الإرشادية في منطقة إستلام الأمتعة.

- توفير مكان للعزل الصحي للحالات المشتبه بإصاباتها.

-الالتزام بالتخلص من الكمامات و القفازات في سلة المهملات المتوفرة بالمطار عند الخروج من الصالات.

- مراعاة وضع عربات الحقائب في المكان المخصص لها للتطهير.