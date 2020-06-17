زايد: تخصيص "مركز صحة القطامية" لاستقبال مرضى الأورام وضعف المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مستعرضة تقريرًا حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، إنه تم تخصيص "مركز صحة القطامية" كمركز متخصص لاستقبال مرضى الأورام وضعف المناعة لإجراء الكشف الطبي عليهم، وعمل المسحة دون التعرض إلى أي ضرر.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل المختلفة.

وتطرقت زايد إلى كيفية التعامل مع حالات الولادة للسيدات المصابة؛ حيث سجل مستشفى العجوزة الحالة السابعة لولادة مريضة مصابة بفيروس كورونا، لطفل كامل النمو في حالة مستقرة، وكذا الأم في حالة مستقرة، بينما شهد مستشفى ناصر العام ببني سويف إجراء أول ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا، والطفل والأم بحالة صحية جيدة.