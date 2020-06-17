وزير السياحة والآثار: مستعدون لاستقبال السياحة الوافدة بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك ترتيبات تجرى حاليًّا؛ استعداداً لاستقبال السياحة الوافدة بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.

وتطرق العناني إلى الحملة الإعلامية التي سيتم إطلاقها لإظهار الاستعدادات المصرية لاستقبال السائحين الأجانب في تلك المحافظات السياحية، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها من قِبل الدولة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.