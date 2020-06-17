محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك جهودًا وإجراءات يتم اتخاذها بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تأمين المدارس لأداء امتحانات الثانوية العامة.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل المختلفة.
وأوضحت زايد أن الإجراءات تتعلق بجميع الأطراف المشاركة في هذه العملية، وما يقع عليهم من التزامات؛ بما يضمن سير عملية أداء الامتحانات بشكل آمن لجميع الأطراف.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة: ننسق مع "التعليم" لضمان أمان المشاركين في امتحانات الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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