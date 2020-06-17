غدا.. 4 وزراء يتفقدون فنادق الغردقة استعدادا لاستقبال السياحة أول يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن الغردقة تستقبل غدا الخميس، وفدًا برئاسة ٤ وزراءK لتفقد جميع الإجراءات الاحترازية بالفنادق المصرية استعدادا لاستقبال السياحة الأجنبية ابتداء من ١ يوليو المقبل.

وبحسب بيان الجمعية اليوم الأربعاء، يأتي ذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء، حيث يرافق الوفد مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية بمصر، لنقل الصورة من أرض الواقع.

وأوضح نبيل، أن الوزراء سينتقلون بعد زيارة الغردقة، إلى زيارة فنادق شرم الشيخ، وذلك بمرافقة ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشأت الفندقية وجمعية مستثمري البحر الأحمر.