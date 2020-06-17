وزيرة الصحة تكشف عن عدد الحالات المصابة والمخالطة التي صرفت علاج "كورونا" منزليًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مستعرضة تقريرًا حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، إن إجمالي عدد الحالات التي تم صرف العلاج المنزلي لها بلغ 7098 حالة (كبار)، و646 طفلاً، بينما سجل عدد حقائب العلاج المنصرفة للمخالطين 57122 حالة (كبار)، و18366 طفلاً.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل المختلفة.

وأشارت زايد إلى ما وصلت إليه أعداد المصابين التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، وكذا الذين تلقوا العلاج وخروجوا من المستشفيات، هذا إلى جانب إجمالي الحالات المصابة والوفيات الناتجة عن الإصابة بهذا الفيروس، موضحة الموقف الوبائي وتوزيع الحالات الإيجابية على مستوى محافظات الجمهورية، سواء الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات، أو النزل، أو يخضعون للعزل المنزلي، منوهة بما يتعلق بخصائص تلك الحالات الايجابية، من حيث السن، والنوع، والأمراض المزمنة المصاب بها عدد من تلك الحالات.

وكشفت وزيرة الصحة عن إجراءات تيسير تسجيل حالات الإصابة بالمستشفيات الخاصة من خلال تسجيل الحالات إلكترونيًّا بشكل مباشر، بدلًا من النظام الورقي من خلال توزيع اسم مستخدم وكلمة سر خاص بكل مستشفى.