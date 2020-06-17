وزير الرياضة: الأندية بدأت أعمال رفع الكفاءة وتحصيل الاشتراكات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تبذل جهودها استعدادًا لاستئناف الأنشطة الرياضية، مؤكدًا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
وأشار صبحي إلى أن الأندية الرياضية بدأت في أعمال رفع الكفاءة وتحصيل الاشتراكات.
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