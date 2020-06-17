بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس. ومن المقرر أن تواصل الجلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وعقدت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اجتماعا صباح الغد لمناقشة الموازنة الخاصة بمجلس النواب. وكانت الجلسة العامة قد ناقشت أمس مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١، وتحدث عدد كبير من النواب وابدوا ملاحظتهم على موازنات بعض القطاعات.

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