محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على عاطلين سرقوا سيارة أجرة من قائدها بالإكراه بمنطقة المقطم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المقطم مفادة تلقية بلاغا من سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بأنه حال سيره بالسيارة قيادته "أجرة" أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة السلام أول أستوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهما طلبا منه الدخول إلى أحد الشوارع الجانبية وقاما بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهما واستوليا منه على السيارة كرهاً عنه ، ولاذا بالفرار.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (سائق "تاكسي"، عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستولى عليها ، وبحوزتهما عدد (2 قطعة سلاح أبيض "مطواة" المستخدمان في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والسيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.