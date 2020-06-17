أمن المنافذ يضبط 402 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضيتين تهريب (بضائع أجنبية الصنع - سجائر) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيهما قرابة (13ألف جنيه).

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وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 13قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 149حكم قضائي متنوع، وضبط 402 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.