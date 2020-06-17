ضبط 6 قضايا استيلاء على أموال دعم الخبز بإجمالي مليون و871 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب والاستيلاء على أموال الدعم لانتاج الخبز البلدي المدعم للمستحقين بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة. أسفرت الحملة عن ضبط 6 قضايا بإجمالي مبلغ وقدره مليون و871 ألف جنيه مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه في الدقيق البلدي المُدعم ببيعه في السوق السوداء، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة في المأمورية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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