ضبط 217 قضية مخالفات قانون البيئة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودها، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة. أسفرت جهود الإدارة، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (217) قضية متنوعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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