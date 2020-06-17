أخبار مصر | عاجل| بشرى سارة لأصحاب الأمراض المزمنة.. وقرار بشأن ألبان الأطفال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:35 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل| بشرى سارة لأصحاب الأمراض المزمنة.. وقرار بشأن ألبان الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة الجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا".

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجمالي عدد الحالات التي تم صرف العلاج المنزلي لها، بواقع 7098 (كبار)، و646 طفلًا، فيما سجلت عدد حقائب العلاج المنصرفة للمخالطين 57122 حالة (كبار)، و18366 طفلًا بإجمالي 7744 مصابًا و75488 مخالطًا.

إجراءات جديدة

وأشارت إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة؛ لتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل تلقي العلاج، بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، والمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، لافتة إلى أنه اعتبارا من السبت المقبل سيتم الإعلان عن قائمة المنشآت التي يمكن تلقي الخدمات بها.

وكشفت عن إجراءات تيسير تسجيل حالات الإصابة بالمستشفيات الخاصة من خلال تسجيل الحالات إلكترونيا بشكل مباشر، بدلا من النظام الورقي من خلال توزيع اسم مستخدم وكلمة سر خاص بكل مستشفى.

وأشارت إلى تخصيص "مركز صحة القطامية" كمركز متخصص لاستقبال مرضى الأورام وضعف المناعة لإجراء الكشف الطبي عليهم، وعمل المسحة دون التعرض لأي ضرر، كما تطرقت إلى كيفية التعامل مع حالات الولادة للسيدات المصابة، حيث سجلت مستشفى العجوزة الحالة السابعة لولادة مريضة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لطفل كامل النمو في حالة مستقرة وكذا الأم في حالة مستقرة، فيما شهدت مستشفى ناصر العام ببني سويف إجراء أول ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد والطفل والأم بحالة صحية جيدة.

وناشدت المواطنين، التوجه لإجراء الكشف بمنشآت الرعاية الأساسية المتمثلة في وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك من خلال الاستشاريين المتواجدين بتلك المنشآت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث سيتم توفير ممر آمن منفصل عن خط سير حالات الاشتباه بمرضى "كورونا" بالإضافة لمستشفيات آمنة لا يوجد بها حالات "كورونا"، وكذا التوجه إلى العيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة والبدء في إجراء التدخلات والعمليات الجراحية.

Advertisements

كما ناشدت الدكتورة هالة زايد، المواطنين الراغبين في صرف أدوية الأمراض المزمنة وأدوية غير القادرين وألبان الأطفال، التوجه إلى المنشآت التي سيتم الإعلان عنها، وذلك لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى توجيه رسالة نصية للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة للتوجه لصرف العلاج من الوحدة أو المركز الأقرب لهم، وذلك لمدة 3 أشهر.

وأكدت أنه بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، سيتم توفير قوافل طبية محددة بالأحياء والقرى لصرف الأدوية لهم، وإتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية المحددة لتوقيع الكشف الطبي، وسيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائيا طبقا للحالة المرضية.

وتناولت الدكتورة هالة زايد جهود الوزارة والاجراءات التى يتم اتخاذها بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إطار تأمين المدارس لأداء امتحانات الثانوية العامة، موضحة الإجراءات التى تتعلق بجميع الاطراف المشاركة فى هذه العملية، وما يقع عليهم من إلتزامات، بما يضمن سير عملية أداء الامتحانات بشكل آمن لجميع الأطراف.

كان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع، والموقعة في جنيف، مع التحفظ على بعض الفقرات من الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البري الدولي بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات الإدارية في هذا المجال، كما يكفل نظام النقل البري الدولي مزايا لصالح الإدارات الجمركية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية عرب أبوساعد، بمركز الصف، لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.

كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية عرب أبوساعد، بمركز الصف، لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.

ووافق أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة على الطريق الشرقي ببني سويف المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة بني سويف، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي، وذلك لرفع كفاءة وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة.