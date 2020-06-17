أخبار مصر | وزير الطيران المدني يعلن استعداد وجاهزية المطارات لاستئناف الحركة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الطيران المدني يعلن استعداد وجاهزية المطارات لاستئناف الحركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، عن استعدادت وجاهزية وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر اعتبارا من أول يوليو، وذلك بتطبيق عدد كبير من الإجراءات الإحترازية المشددة سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
ووجه وزير الطيران العاملين بمواقع العمل المختلفة وخاصة الصفوف الأمامية بتقديم وعمل كافة التسهيلات والمساعدات اللازمة للمسافرين والتنسيق المستمر مع كافة الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية لتيسير إجراءات السفر والعمل علي منع التكدس وتذليل كافة الصعوبات والرعاية اللازمة للمسافرين، لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة وأمانًا، معربًا عن تفاؤله بالمرحلة القادمة، حيث إن هذا القرار بمثابة بشرى لبدء عودة الحياة لقطاع الطيران المدني لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، ومتمنيًا زوال هذا الوباء في أقرب وقت.
وصرح بأنه تم وضع خطة عمل للمرحلة القادمة تتضمن زيارات تفقدية لجميع المطارات المصرية للوقوف على تطبيق الإجراءات الإحترازية والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط التى اتخذتها الوزارة ضمن استعداداتها لعودة الحركة الجوية والتى تتمثل في تزويد المطارات بمنظومة كاميرات حرارية تعمل اليكترونيًا للكشف على درجة حرارة الركاب، وتدوين بيانات الكارت الصحى للركاب هذا، بالإضافة إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير الشاملة وتطبيق قواعد السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي بين المسافرين والالتزام بإرتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطارات، وكذلك تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.
وضع وباء كورونا في مصر
وفي سياق منفصل أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.
وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).
وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.
عدد الإصابات الجديدة
وخلال كلمتها استعرضت وزيرة الصحة والسكان الوضع الوبائي لمصر، أمس الثلاثاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1567 إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج اليوم 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.