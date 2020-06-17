أخبار مصر | وزير الطيران المدني يعلن استعداد وجاهزية المطارات لاستئناف الحركة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الطيران المدني يعلن استعداد وجاهزية المطارات لاستئناف الحركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، عن استعدادت وجاهزية وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر اعتبارا من أول يوليو، وذلك بتطبيق عدد كبير من الإجراءات الإحترازية المشددة سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ووجه وزير الطيران العاملين بمواقع العمل المختلفة وخاصة الصفوف الأمامية بتقديم وعمل كافة التسهيلات والمساعدات اللازمة للمسافرين والتنسيق المستمر مع كافة الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية لتيسير إجراءات السفر والعمل علي منع التكدس وتذليل كافة الصعوبات والرعاية اللازمة للمسافرين، لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة وأمانًا، معربًا عن تفاؤله بالمرحلة القادمة، حيث إن هذا القرار بمثابة بشرى لبدء عودة الحياة لقطاع الطيران المدني لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، ومتمنيًا زوال هذا الوباء في أقرب وقت.

وصرح بأنه تم وضع خطة عمل للمرحلة القادمة تتضمن زيارات تفقدية لجميع المطارات المصرية للوقوف على تطبيق الإجراءات الإحترازية والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط التى اتخذتها الوزارة ضمن استعداداتها لعودة الحركة الجوية والتى تتمثل في تزويد المطارات بمنظومة كاميرات حرارية تعمل اليكترونيًا للكشف على درجة حرارة الركاب، وتدوين بيانات الكارت الصحى للركاب هذا، بالإضافة إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير الشاملة وتطبيق قواعد السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي بين المسافرين والالتزام بإرتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطارات، وكذلك تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.