أخبار مصر | مشيخة عموم المقارئ ونقابة القراء تنعيان الشيخ حافظ الصانع

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر مشيخة عموم المقارئ ونقابة القراء تنعيان الشيخ حافظ الصانع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فقدت مصر والعالم الإسلامى اليوم الشيخ حافظ الصانع ـ عالم القراءات الأشهر على مستوى العالم ـ الذى رحل عن عمر يناهز 82عاما بعد رحلة عطاء ثرية فى خدمة القرآن الكريم وعلم القراءات العشر، داخل مصر وخارجها لأكثر من ستين عاما.

وقال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، إن مشيخة عموم المقارئ المصرية ونقابة القراء برئاسة الشيخ محمد حشاد تنعيان إلى الأمة الإسلامية الشيخ حافظ الصانع الذى يعد أحد أهم وأشهر علماء علم القراءات العشر، ليس على مستوى جمهورية مصر العربية فقط، ولكن على مستوى العالم، حيث عمل أستاذا لعلم القراءات ببلاد الحرمين الشريفين، وتتلمذ على يديه العديد من مشاهير هذا المجال وستودعه أسرته وعدد مع أهل القرآن عصر اليوم على مقابر قرية ميت فضالة مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

كان الفقيد الراحل الشيخ حافظ محمود السيد الصانع، الشهير بالشيخ حافظ الصانع، المولود في 19 مايو 1928م قد شغل منصب ( شيخ عموم مقارئ الدقهلية ) لأكثر من 45 سنة، وفقد بصره وهو في عمر 6 سنوات، فحفظ القرآن وحصل على ليسانس الدراسات الإسلامية، يصفه تلاميذه بأنه "من أعلم أهل الأرض بالقراءات"، ويعد مرجعا لكبار قراء القرآن الكريم، وكان قد خصص بيته في منطقة الدراسات بالمنصورة لمراجعة القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، وكان يمنح "إجازة" باسمه معترف بها في معظم دول العالم.

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