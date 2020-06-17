أخبار مصر | مجلس النواب يوافق على تعديل النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس النواب يوافق على تعديل النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، نهائيًا بواقع ثُلثي أعضاء المجلس.

كما وافق خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على القانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وذلك باعتباره من مشروعات القوانين المُكملة للدستور، نهائيًا بواقع ثُلثي أعضاء المجلس.

ويسمح مشروع القانون، باستكمال الطلاب المتعثرين فى الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب التابعة للقوات المسلحة لعدم صلاحياتهم للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، فى الكليات المصرية المناظرة فى تخصصى الهندسة والطب وفقًا للنظم المقررة بها، ومن المتوقع مناقشته خلال الجلسات العامة الفترة المقبلة.

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يُذكر أن، قد صدر القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وفي ضوء حرص القوات المسلحة على حسن اعداد رجالها بما يليق بحماة الوطن، ورفع مستوى كفاءتهم في شتى المجالات، ولتضافر العلم مع قيم الوطنية والتضحية وتحقيق الاكتفاء ذاتيًا من التخصصات التي في حاجه إليها مثل الأطباء والمهندسين والصيادلة قامت القوات المسلحة بإنشاء الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب العسكري.

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ويهدف مشروع قانون العمل بضريبة الأطيان إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.

وقد صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 182017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.