أخبار مصر | الحكومة توافق على مد فترة معرض توت عنخ آمون في لندن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على مد فترة معرض توت عنخ آمون في لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، على العرض المُقدم من الجهة المنظمة لمعرض توت عنخ آمون "الفرعون الذهبي" المُقام في قاعة "ساتشي" في لندن.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنتهي منذ قليل والذي صدرت فيه عدة قرارات تخص وزارة السياحة والآثار.

وكانت السلطات البريطانية قد قامت بغلق المعرض منذ 18 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وسيتم إعادة فتح المعرض لمدة بديلة بنفس القاعة تعويضًا عن فترة الـ44 يوما التي تم إغلاق المعرض خلالها، حيث كان مُقررا إنتهاء مدة المعرض في 30 أبريل الماضي.

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وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد افتتح معرض الملك توت عنخ آمون في محطته الثالثة في لندن تحت عنوان "توت عنخ آمون... كنوز الفرعون الذهبي"، نوفمبر الماضي.

واحتفى الشعب الإنجليزي والعاصمة البريطانية بوصول مقتنيات الملك توت عنخ آمون، في المعرض الذي يأتي ضيفًا على لندن محطته الثالثة، كما تحلت الشوارع والميادين الرئيسية ومحطات المترو والقطار في لندن بصور لوجه الملك الشاب وبعض مقتنياته كما تزينت حوائط المحال التجارية والمباني وكبائن الهواتف بلافتات عن الملك الشاب ومعرضه الذي حل ضيفًا على لندن بعد فترة غياب دامت حوالي 12 عامًا حيث ان آخر معرض لمقتنيات الملك الشاب جاءت إلى لندن في عام 2007 وفي عام 1972 محققا 1.7 مليون زائر.

ويضم معرض الملك توت عنخ آمون 150 قطعة أثرية (166 رقمًا) من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر.

يذكر أن الشعب الإنجليزي والعاصمة البريطانية احتفوا بوصول مقتنيات الملك توت عنخ آمون، حيث تحلت الشوارع والميادين الرئيسية ومحطات المترو والقطار بصور لوجه الملك الشاب وبعض مقتنياته كما تزينت حوائط المحال التجارية والمباني وكبائن الهواتف بلافتات عن الملك الشاب ومعرضه.

كما تصدرت أخبار الملك الذهبي ومعرضه الصفحات الأولى للصحف والمجلات البريطانية التي اعد معظمها ملفات صحفية مصورة عن معرض الملك الشاب وقصة اكتشاف مقبرته والكنوز التي تم اكتشافها بداخلها والدراسات التي تمت على المومياء الخاصة به لمعرفة نسبه والأمراض التي تعرض لها أثناء حياته والسبب الحقيقي وراء موته المبكر، حيث يعتبر البريطانيون هذا المعرض بانه الحدث الثقافى الأهم والأكبر فى لندن.