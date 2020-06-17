أخبار مصر | استثنائيا.. اتحاد المهن الطبية يعلن فتح الاشتراك فى مشروع العلاج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر استثنائيا.. اتحاد المهن الطبية يعلن فتح الاشتراك فى مشروع العلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اتحاد المهن الطبية فتح الاشتراك بمشروع علاج الأطباء (فترة استثنائية) بسبب الظروف الراهنة من يوم 16 يونيو الجاري إلى 30 يونيو من نفس الشهر، علي أن تبدأ الاستفادة من يوم الاشتراك وتنتهي آخر ديسمبر 2020.

وأضاف اتحاد المهن الطبية، أن التواصل عن طريق الواتساب علي الأرقام المرفقة من الساعة 9 إلى الساعة 3 يوميا عدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية كما يمكن التواصل مع إدارة المشروع بالمقر الرئيسي 27954010 - 27961101 – 27940487 أو فرع مدينة نصر 24703044 - 24703046 في نفس المواعيد.

تجديد الاشتراك

اولًا: الاشتراك عن طريق خدمة فوري:

وذلك للأعضاء الذين لم يجددوا اشتراك المشروع لعام 2020 وكان اخر اشتراك لهم 2019 يمكن التجديد عن طريق فوري دون اضافة او حذف للمستفيدين حيث يتم التجديد لكل المستفيدين المشتركين لعام 2019 (يمكن التواصل عن طريق الواتساب برقم 01011277736 أو التوجه الي مقرات المشروع.

ثانيا: الاشتراك عن طريق موقع المشروع:

التجديد للاعضاء الذين لم يجددوا اشتراك المشروع لعام 2020 يمكن التجديد واضافة او حذف مستفيدين من خلال بوابة مشروع العلاج http:muhealthplan.com (ويمكن التواصل عن طريق الواتساب علي رقم 01050684422 أو التوجه الي مقرات المشروع.

وبالنسبة لاضافة مستفيدين للاعضاء المجددين لعام 2020، لابد من الحضور الي مقرات المشروع لعمل الاضافات المطلوبة مع احضار صورة شخصية للمستفيد وكارنيه العضو واثبات قرابة للمستفيد.

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الاشتراك لأول مرة في مشروع العلاج:

الأعضاء الذين سيشتركون في المشروع لاول مرة، سيتم طباعة استمارة الاشتراك المرفقة أو عمل نموذج مشابه وملء البيانات المطلوبة حسب الخطوات موضحة في المرفق وإرسالها عن طريق الواتساب 01050683833 أو الحضور الي مقرات المشروع لإتمام عملية الاشتراك.

وأضاف الاتحاد، بالنسبة للأعضاء خارج محافظات القاهرة والجيزة يتم إنهاء كافة إجراءات الاشتراكات في مقرات المشروع بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، تسجيل 1567إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.

من جانبه أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم العمل بالعيادات الخارجية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لمتابعة الحالة الصحية لجميع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغير المنتفعين من هذه القرارت، وصرف الأدوية لهم بدءًا من الأسبوع المقبل، بالمحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، يتبعها بقية المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم عزل هذه العيادات بكافة خدماتها عن بقية الأقسام الأخرى بالمستشفيات ومن خلال ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج، لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وتابع أنه سيتم متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية من خلال استشاريين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء، مشيرًا إلى إتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، وتجديد القرارت السابقة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية، مع وضع صيدلية بكل قافلة لصرف الأدوية فورًا.

وتابع أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".