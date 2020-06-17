أخبار مصر | مقترح برلماني للاستعانة بالتجربة البريطانية في علاج مصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر مقترح برلماني للاستعانة بالتجربة البريطانية في علاج مصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضوة مجلس النواب: إنه لا بد من توحيد جهود الدولة مع المستشفيات الخاصة، والاستفادة من إمكانياتها، وإعلاء المصلحة العامة، مشيرة إلى أن ما نمر به من ظروف استثنائية، وجائحة عالمية، شارك القطاع الطبي الخاص بدورًا كبيررًا في حميع دول العالم إلا في مصر.

ووجهت مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد بالاستعانة بالتجربة البريطانية في علاج مصابي "كورونا" خلال فترة الذروة والتي تمر بها مصر خلال هذه الأيام، والتي تشهد ارتفاعًا في معدل الإصابات والوفيات.

وأضافت أنه يبلغ إجمالي عدد المستشفيات الخاصة في مصر، 1157 مستشفى، بنسبة 62.6%، ويبلغ عدد الأطباء البشريين 29 ألف طبيبًا، ويمثل عدد أعضاء هيئة التمريض 22726، ويبلغ عدد الأسرة 35320 سرير، وذلك وفقًا لأحدث أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في النشرة السنوية للإحصاء الخدمات الصحية الصادرة في نوفمبر 2019".

واقترحت الاستفادة من الإمكانيات التي يتمتع بها القطاع الطبي الخاص في مواجهة هذه الجائحة، عبر بروتوكولات تعاون تتمثل في قيام جهة الإدارة بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة، باستئجار عدد من المستشفيات لفترة محددة، والاستفادة من خدماتها الطبية للمرضى والمصابين، وهو ما قامت به الحكومة في بريطانيا، وكان لها أثر كبير في مواجهة الأزمة".