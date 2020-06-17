أخبار مصر | مقترح برلماني للاستعانة بالتجربة البريطانية في علاج مصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر مقترح برلماني للاستعانة بالتجربة البريطانية في علاج مصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضوة مجلس النواب: إنه لا بد من توحيد جهود الدولة مع المستشفيات الخاصة، والاستفادة من إمكانياتها، وإعلاء المصلحة العامة، مشيرة إلى أن ما نمر به من ظروف استثنائية، وجائحة عالمية، شارك القطاع الطبي الخاص بدورًا كبيررًا في حميع دول العالم إلا في مصر.
ووجهت مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد بالاستعانة بالتجربة البريطانية في علاج مصابي "كورونا" خلال فترة الذروة والتي تمر بها مصر خلال هذه الأيام، والتي تشهد ارتفاعًا في معدل الإصابات والوفيات.
وأضافت أنه يبلغ إجمالي عدد المستشفيات الخاصة في مصر، 1157 مستشفى، بنسبة 62.6%، ويبلغ عدد الأطباء البشريين 29 ألف طبيبًا، ويمثل عدد أعضاء هيئة التمريض 22726، ويبلغ عدد الأسرة 35320 سرير، وذلك وفقًا لأحدث أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في النشرة السنوية للإحصاء الخدمات الصحية الصادرة في نوفمبر 2019".
واقترحت الاستفادة من الإمكانيات التي يتمتع بها القطاع الطبي الخاص في مواجهة هذه الجائحة، عبر بروتوكولات تعاون تتمثل في قيام جهة الإدارة بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة، باستئجار عدد من المستشفيات لفترة محددة، والاستفادة من خدماتها الطبية للمرضى والمصابين، وهو ما قامت به الحكومة في بريطانيا، وكان لها أثر كبير في مواجهة الأزمة".
وضع وباء كورونا في مصر
وفي سياق منفصل أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.
وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).
وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.
عدد الإصابات الجديدة
وخلال كلمتها استعرضت وزيرة الصحة والسكان الوضع الوبائي لمصر، أمس الثلاثاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1567إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج اليوم 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.