مصر | السجن 15 سنة لمتهمين بالاستيلاء على نفايات طبية من مستشفى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر السجن 15 سنة لمتهمين بالاستيلاء على نفايات طبية من مستشفى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله عبد العزيز سلام وأمانة سر مجدى جبريل، متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وتغريم كلا منهما مبلغ 40 ألف جنيه في اتهامهما بالاستيلاء على نفايات طبية.

وجهت النيابة للمتهمين تهم تدوالا نفايات خطرة عبارة عن النفايات الاكلينكية ومقدراها 62 طنا و546 كيلو، بان امتنعا عن توريدها إلى جهة التخلص الآمن منها، وألا هي مستشفى المطرية التعليمى نفاذا لعقد الاتفاق باستعمال مستشفى الجمهورية لجهاز فرم وتعقيم النفايات الخاص بمستشفى المطرية حال كونهما المختصين.

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، أولى جلسات محاكمة المتهمين خالد وكريم نجلي المنتج السينمائي احمد السبكي، بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة، لجلسة 18 يوليو المقبل، لحضور المحامي. وكانت قوة من قسم شرطة قصر النيل، القت القبض على المتهمين، فور خروجهما من احد الفنادق بمنطقة كورنيش النيل. اقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ"التخابر مع ليبيا" لـ22 يونيو وقررت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة تأجيل محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضوري ويدعي محمد رجب عبد الواحد حسن و9 غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع ليبيا" وذلك لجلسة 22 يونيو الجاري لاستكمال سماع شهود الاثبات. Advertisements صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي. كان قد أمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصري الجنسية) _ 38 عام _ بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمين الليبيين (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) _ هاربين _ لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا. وجاءت اسماء باقي المتهمين كالاتي: