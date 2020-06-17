مصر | نادي القضاة يهدي درعه لرئيس مجلس القضاء الأعلى

قدم المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، للمستشار عبدالله بك عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على مابذله من جهد مخلص خلال فترة رئاسته لمجلس القضاء الأعلى الموقر.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار رئيس النادي في الجمعية العامة لمحكمة النقض التي عقدت في بهو دار القضاء العالي، مخاطبا رئيس مجلس القضاء الأعلى (أديتم الأمانة على أكمل وجه، لم نجد فيكم أو منكم إلا كل الخير لقضاة مصر، وكل الاستجابة والتعاون بل والمبادرة لما فيه صالح القضاء والسادة قضاة مصر الأجلاء.

وتابع: فتحتم أبوابكم للجميع، وأحسنتم استقبال الصغير قبل الكبير، احتويتم بسعة صدركم كل صاحب حق، واستجبتم بعدلكم إلى كل صاحب مظلمة.

Advertisements

وأضاف: لقد رأينا كمجلس إدارة نادي قضاة مصر أن ننتهج سنة حميدة نتمنى أن تتبع فيما بعد، بأن يعبر قضاة مصر عن تقديرهم لمجلس القضاء الأعلى الموقر المهتم بشئونهم ممثلًا فى شخص رئيسه فى هذا المحفل الهام، الجمعية العامة لمحكمة النقض والتى تشرف برئاستكم لها فى آخر أدوار انعقادها لهذا العام القضائي، داعين الله عز وجل أن يمتعكم بكامل الصحة ويحفظكم من كل سوء وأن يكتب لكم الخير والتوفيق والسداد أينما كنتم. )

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة: عقب ذلك أهدى المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي والمستشار أبو الحسين قايد وكيل أول النادي والمستشار رضا محمود السيد وكيل النادي درع نادي قضاة مصر لرئيس مجلس القضاء الأعلى تكريما وتقديرا وعرفانا.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة لمحكمة النقض عقدت في بهو دار القضاء العالي يوم الثلاثاء في وسط تجهيزات غير مسبوقة تم خلالها اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة واتباع كافة الإجراءات الصحية والوقائية للحفاظ على سلامة السادة القضاة أعضاء المحكمة وذلك بتعقيم مبنى المحكمة بمعرفة المختصين من الطب الوقائي وتوفير أجهزة الكاشف الحراري، وأدوات التعقيم والتطهير اللازمة.

وانتهت الجمعية إلى إقرار توزيع العمل على دوائر المحكمة خلال أشهر الصيف لعام ٢٠٢٠ وترقية عدد من السادة قضاة المحكمة لدرجة نائب رئيس محكمة النقض، وتم الاختيارات لعدد من السادة نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول للتعيين قضاة بمحكمة النقض وفقا لما أسفر عنه رأي الجمعية.