مصر | تأجيل أولى جلسات محاكمة محسن السكري بتهمة غسل الأموال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:34 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل أولى جلسات محاكمة محسن السكري بتهمة غسل الأموال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، أولى جلسات إعادة محاكمة الضابط السابق محسن السكري، بتهمة غسل الأموال، إلى جلسة 19 من يوليو، لمناقشة الشهود، مع استمرار حبسه.

كانت المحكمة استمعت اليوم الأربعاء، إلى طلبات الدفاع، الذي طالب بمناقشة شهود الإثبات، وضم خطاب من البنك المركزي يفيد بتاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم في بنك Hsbc، كما طالب بإخلاء سبيل موكله.

من جانبها ردت النيابة العامة على دفاع السكرى، بطلب استمرار حبس المتهم لحين الفصل في الدعوى. كانت محكمة جنايات القاهرة رئاسة المستشار علي الهواري، قررت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، للاختصاص. Advertisements ويواجه السكري، اتهامات تتعلق بغسل أموال تحصل عليها بطريق غير مشروع، حيث كشف قرار الإحالة في لقضية رقم ٤٢٢٧٦ لسنة ٢٠١١ جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار، متحصلة من جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدي احد البنوك بمدينة شرم الشيخ.