القباج: توفير المستلزمات الطبية التي تحتاج إليها "الصحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم توفير المستلزمات الطبية التي تحتاج إليها وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
وأوضحت القباج أنه يتم حاليًّا حصر الجهات العاملة في الخدمات الطبية من القطاع الأهلي؛ حتى يمكن الاستفادة بها في مواجهة الجائحة، متابعة: مستعدون للتعاون مع الوزارة لتوفير أي مستلزمات طبية بالتنسيق مع المجتمع المدني.
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