أنقذ نفسك والآخرين.. عبدالعال يطالب النواب بارتداء الكمامة داخل القاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، النواب بارتداء الكمامة داخل القاعة العامة، بالتزامن مع بدء الجلسة العامة للمجلس.
وقال عبدالعال، موجهًا كلامه للنواب: "لا بد من ارتداء الكمامة وعكس ذلك خطر، وإذا مش هتنقذ نفسك أنقذ الآخرين والأمر ليس سهلا".
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البرلمان لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
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