أنقذ نفسك والآخرين.. عبدالعال يطالب النواب بارتداء الكمامة داخل القاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، النواب بارتداء الكمامة داخل القاعة العامة، بالتزامن مع بدء الجلسة العامة للمجلس.

وقال عبدالعال، موجهًا كلامه للنواب: "لا بد من ارتداء الكمامة وعكس ذلك خطر، وإذا مش هتنقذ نفسك أنقذ الآخرين والأمر ليس سهلا".

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البرلمان لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".